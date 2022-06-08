Sinemaseverler müjde! Joker geri dönüyor!
2019'da gişe rekorları kıran Batman'in ezeli düşmanı Joker, devam filmiyle geri dönüyor.
Joaquin Phoenix’e en iyi erkek oyuncu Oscar’ını getiren Joker filmi, 2019 yılının en dikkat çeken filmleri arasındaydı.
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Todd Phillips’in yönetmen koltuğuna oturduğu filmin, devam filmi heyecanla beklenirken nihayet haber geldi.
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Phillips sosyal medyada paylaştığı “Joker: Folie à Deux” adının yazdığı bir kapak paylaştı.
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Ardından da Phoenix’in senaryoyu okurken çekilmiş bir resmini ekledi.
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