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Sinemaseverler müjde! Joker geri dönüyor!

2019'da gişe rekorları kıran Batman'in ezeli düşmanı Joker, devam filmiyle geri dönüyor.

Sinemaseverler müjde! Joker geri dönüyor! - Resim: 1

Joaquin Phoenix’e en iyi erkek oyuncu Oscar’ını getiren Joker filmi, 2019 yılının en dikkat çeken filmleri arasındaydı. 

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Sinemaseverler müjde! Joker geri dönüyor! - Resim: 2

Todd Phillips’in yönetmen koltuğuna oturduğu filmin, devam filmi heyecanla beklenirken nihayet haber geldi.

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Sinemaseverler müjde! Joker geri dönüyor! - Resim: 3

Phillips sosyal medyada paylaştığı “Joker: Folie à Deux” adının yazdığı bir kapak paylaştı. 

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Sinemaseverler müjde! Joker geri dönüyor! - Resim: 4

Ardından da Phoenix’in senaryoyu okurken çekilmiş bir resmini ekledi.

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