Sırf onun için izleyen bile vardı... Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü yıllar sonra ortaya çıktı
Türk televizyon tarihinde reyting rekorları kıran ve yayınlandığı dönemde olay olan Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden biri olan "Güllü Erhan"ı Erhan Ufak yıllar sonra ortaya çıktı.
Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi dizilerinden biri olarak gösterilen Kurtlar Vadisi'nde "Güllü Erhan" rolünü canlandıran Erhan Ufak son hali ile şaşırttı.
1 / 17
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak şimdilerde Türkiye'den çok uzaklarda yaşıyor.
2 / 17
55 kilo vererek bambaşka biri olan ve Bakü'ye yerleşerek Türk Sanat Akademisi'ni kuran Erhan Ufak'ın aynı zamanda İstanbul'da da gayrimenkul firması var.
3 / 17
Kendine has tarzı, şiveli konuşması ve sempatik tavırları ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Erhan Ufak uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.
4 / 17