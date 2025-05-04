Sırrı Süreyya Önder rol aldığı son filmi izleyemedi

'KURGU SÜRECİNDE VERDİĞİ FİKİRLER ÇOK KIYMETLİYDİ'

Filmin yönetmeni Gökalp Yamen, filmin Cannes World Film Festivali ile Los Angeles, Roma, Venezuela ve New York’taki festivallerde ödüller kazandığını belirterek, "Sırrı Süreyya Önder ile çalışmak, bütçesiz ilk uzun metrajını çeken bir yönetmen olarak benim için eşsiz bir tecrübeydi. Onun enerjisi, mizahi zekası ve derin insan sevgisi sete her zaman ilham katıyordu. Dünya görüşümüz farklıydı ama Sırrı Abi çok güzel bir insandı. Bu filmin benim ilk, onun ise son filmi olması hem onur hem de derin bir hüzün. Kurgu sürecinde verdiği fikirler çok kıymetliydi. Ne yazık ki son halini göremedi. 'Hele şu barışı bir getireyim, filmi de izleriz, yayınlarız bir yerlerde, dert etme babuş' derdi. Şimdi içimde buruk bir eksiklik var. Bana 'Burası olmamış, bir daha çek' demeliydi. Öğrenecek çok şeyimiz vardı. Ama ondan öğrendiklerimizle daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Seni hep güzel hatırlayacağız, güzel insan. Hoşça kal Sırrı hocam" dedi.