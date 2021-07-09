Sırtından kalçasına kadar dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı yıktı geçti
Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile 2018 yılında nikah masasına oturan ABD'li model Hailey Baldwin, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile 2018 yılında nikah masasına oturan ABD'li model Hailey Baldwin, son paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti.
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Şarkıcı Justin Bieber ile model eşi Hailey Baldwin, bir süredir Yunanistan'ın Milos Adası'nda tatil yapıyordu. Tatilden de sık sık paylaşımlar yapan Baldwin tatil dönüşü de durmadı.
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Hailey Baldwin son paylaşımıyla dikkat çekti. Sırtından kalçasına kadar inen ip detaylı siyah mini elbisesiyle verdiği pozları paylaşan Hailey Baldwin hayranlarını mest etti.
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Hailey Baldwin'in bu pozuna "Çok sıcak" yorumları yağdı.
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