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  4. Sivil Çetinkaya'nın Bodrum'daki lüks malikanesi adeta dudak ısırttı

Sivil Çetinkaya'nın Bodrum'daki lüks malikanesi adeta dudak ısırttı

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile evlenecekleri konuşulurken sürpriz bir şekilde ayrıldıklarını duyuran sosyal medyanın ünlü fenomeni Sibil Çetinkaya, Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'daki lüks eviyle gündemde.

Sivil Çetinkaya'nın Bodrum'daki lüks malikanesi adeta dudak ısırttı - Resim: 1

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya tam evleniyorlar denirken ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile olan birlikteliğini sonlandırarak herkesi şaşırtmıştı.

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Sivil Çetinkaya'nın Bodrum'daki lüks malikanesi adeta dudak ısırttı - Resim: 2

Güzel fenomen Sibil Çetinkaya şimdilerde ailesiyle birlikte bayram tatili için soluğu Bodrum'da aldı. 

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Sivil Çetinkaya'nın Bodrum'daki lüks malikanesi adeta dudak ısırttı - Resim: 3

 Ailesiyle birlikte yeni evinde tatil yapan Sibil Çetinkaya’nın lüks evi gündem oldu.

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Sivil Çetinkaya'nın Bodrum'daki lüks malikanesi adeta dudak ısırttı - Resim: 4

Sibil Çetinkaya'nın Bodrum'daki muhteşem evinden görüntüler büyük beğeni topladı.

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