Sivil Çetinkaya'nın Bodrum'daki lüks malikanesi adeta dudak ısırttı
Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile evlenecekleri konuşulurken sürpriz bir şekilde ayrıldıklarını duyuran sosyal medyanın ünlü fenomeni Sibil Çetinkaya, Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'daki lüks eviyle gündemde.
Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya tam evleniyorlar denirken ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile olan birlikteliğini sonlandırarak herkesi şaşırtmıştı.
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Güzel fenomen Sibil Çetinkaya şimdilerde ailesiyle birlikte bayram tatili için soluğu Bodrum'da aldı.
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Ailesiyle birlikte yeni evinde tatil yapan Sibil Çetinkaya’nın lüks evi gündem oldu.
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Sibil Çetinkaya'nın Bodrum'daki muhteşem evinden görüntüler büyük beğeni topladı.
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