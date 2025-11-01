Siyaset ve ekonomi dünyası Youtuber düğününde buluştu
Youtuber ve girişimci Canberk Öztürk ile Frederika Kiki Rutten nikah masasına oturdu. Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan düğünde, çiftin nikah şahitliğini Ali Babacan ve Mansur Yavaş yaptı.
YouTuber ve girişimci Canberk Öztürk, Amerikalı kız arkadaşı Frederika Rutten ile dünyaevine girdi. ABD'de yaşayan çiftin düğününe siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Çiftin nikah şahitliğini DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptı.
11 Ekim’de gerçekleşen nikah törenine ayrıca Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Ankara Kent Konseyi Başkan Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Atak, Doğru Yol Partisi Başkanı Cenk Küpeli katıldı.
Düğünden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Canberk Öztürk, nikaha katılan isimlere teşekkür etti.