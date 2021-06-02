Siyasete atılan modelden çılgın proje: Kadınlara göğüs estetiği sözü verdi
Siyasete giren Meksikalı model Rocio Pino, sosyal medya hesabından mecliste sandalye kazanması durumunda kadınlara göğüs estetiği sözü verdi.
Hamile olan ve vücudunun büyük bölümü dövmeli olan Rocio, göğüs ameliyatı vaadinin 6 Haziranda yapılacak olan seçimde milletvekili olması durumunda yerine getireceğini söyledi.
1 / 9
Onlyfans sitesinde açtığı sayfa ile ismini duyuran Rocio , merkez sol partiden adaylığını koydu.
2 / 9
Sonora eyaletinden adaylığını koyan Rocio'nun, yarı çıplak fotoğraflar ile seçim kampanyası yapması toplumda şaşkınlık yarattı.
3 / 9
2017 yılında meydana gelen depremzedelere yarım ettiğini söyleyen Rocio'nun seçim vaadi kadınların bedava göğüs estetiği ameliyatı olmasını sağlamak olduğunu söyledi.
4 / 9