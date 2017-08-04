Siyasetin soğuk yüzünü ısıtan kadınlar
İşte dünyanın en göz alıcı politikacıları...
Orly Levy / İsrail
1973 doğumlu Levy, İsrail Hava Kuvvetleri'nde görev yapmış asker kökenli bir siyasetçi. Televizyon programcılığı ve modellik de yapan Levy, İsrail parlamentosunda yer alan en güzel isim olarak ön plana çıkıyor.
Camila Vallejo / Şili
1988 doğumlu Vallejo, Güney Amerika başta olmak üzere tüm dünyanın yakından takip ettiği bir isim. Şili Kışı adı verilen öğrenci ayaklanmalarında öne çıkan güzel politikacı, devrimci kişiliğiyle tanınıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sevgilisi olduğu iddia edilen eski jimnastikçi Alina Kabayeva’yı yeni medya kraliçesi ilan etmişti.