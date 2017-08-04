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  3. 04 Ağustos 2017 09:15

Siyasetin soğuk yüzünü ısıtan kadınlar

Siyasetin soğuk yüzünü ısıtan kadınlar

İşte dünyanın en göz alıcı politikacıları... 

Orly Levy / İsrail

1973 doğumlu Levy, İsrail Hava Kuvvetleri'nde görev yapmış asker kökenli bir siyasetçi. Televizyon programcılığı ve modellik de yapan Levy, İsrail parlamentosunda yer alan en güzel isim olarak ön plana çıkıyor.






 

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Siyasetin soğuk yüzünü ısıtan kadınlar

Camila Vallejo / Şili

1988 doğumlu Vallejo, Güney Amerika başta olmak üzere tüm dünyanın yakından takip ettiği bir isim. Şili Kışı adı verilen öğrenci ayaklanmalarında öne çıkan güzel politikacı, devrimci kişiliğiyle tanınıyor.
 

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Siyasetin soğuk yüzünü ısıtan kadınlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sevgilisi olduğu iddia edilen eski jimnastikçi Alina Kabayeva’yı yeni medya kraliçesi ilan etmişti. 

 

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Siyasetin soğuk yüzünü ısıtan kadınlar

Rus spor basınının lider kuruluşu Sport-Express’in başına getirilen 32 yaşındaki Kabayeva, “Sport-Express’te aktif rol alacağım. Yeteneklerimi ve tecrübemi spor ile alakalı mecralara taşımaktan onur duyarım..."  ifadesini kullanmıştı. 

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