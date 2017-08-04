Siyasetin soğuk yüzünü ısıtan kadınlar

İşte dünyanın en göz alıcı politikacıları...



Orly Levy / İsrail



1973 doğumlu Levy, İsrail Hava Kuvvetleri'nde görev yapmış asker kökenli bir siyasetçi. Televizyon programcılığı ve modellik de yapan Levy, İsrail parlamentosunda yer alan en güzel isim olarak ön plana çıkıyor.













