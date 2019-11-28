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  3. 28 Kasım 2019 09:44

Nuri Alço nişanlısına tokat attı iddiası

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nuri Alço'nun, evlilik hazırlığı yaptığı 33 yaş küçük nişanlısı Burcu Sezginoğlu'na Taksim'de bir mekanda tokat attığı iddia edildi.

Nuri Alço nişanlısına tokat attı iddiası

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Nuri Alço nişanlısına tokat attı iddiası

Yeşilçam'ın efsane ismi Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük nişanlısı Burcu Sezginoğlu ile evlilik hazırlığı yapıyor. Gelen yaş farkı eleştirilerine aldırış etmeyen çifte nazar değdi. Alço'nun nişanlısının üzerine yürüyüp tokat attığı iddia edildi.

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Nuri Alço nişanlısına tokat attı iddiası

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, 26 Ekim Cumartesi akşamı Taksim'de Yeşilçam yıldızlarının gittiği bir kafede Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu, birden tartışmaya başladı.

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Nuri Alço nişanlısına tokat attı iddiası

Tartışmanın hararetlenmesiyle sevgilisine bağıran 68 yaşındaki oyuncu, hırsını alamadı. Ardından nişanlısının üzerine yürüyen Alço, iddialara göre müstakbel eşine tokat attı.

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