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  3. 30 Kasım 2019 12:42

Skandallar kraliçesi İstanbul'a yerleşiyor

Geçtiğimiz günlerde üzerinde gecelik, ayağında terlikle eczaneye giderek görenleri şaşkına çeviren "Balkanlar'ın Lady Gaga'sı" olarak bilinen Asya Gashi, Türkiye’ye yerleşme kararı aldı.

Skandallar kraliçesi İstanbul'a yerleşiyor

Balkanlar ve Avrupa’nın birçok ülkesinde müzik alanında projeleri olan Asya Gashi, Türkçe şarkı yapmak için kolları sıvadı.

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Skandallar kraliçesi İstanbul'a yerleşiyor

Haftada 15 saat Türkçe dersi alan Gashi, Türkçesinden tam emin olduğunda şarkı çıkaracağını vurgularken, "Bu konuda risk alamam" dedi.

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Skandallar kraliçesi İstanbul'a yerleşiyor

NBA yıldızı Tu Holloway ile ilişkisini noktaladığı ortaya çıkan şarkıcının, İstanbul’da yaşayacağı yeni evi için 300 bin doları (1.7 milyon TL) gözden çıkardığı konuşuluyor.

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Skandallar kraliçesi İstanbul'a yerleşiyor

Yılın belli dönemlerinde İstanbul’da yaşayacak olan Asya Gashi, yurtdışı konserlerine İstanbul’dan gidecek.

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