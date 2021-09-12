Sokaklarda yaşıyordu! Genç kadının hayatını değiştiren teklif

KENDİSİNE BİR EV SATIN ALDI

OnlyFans hesabından paylaştığı fotoğraflarla kısa sürede ünlenen Camille, Instagram ve YouTube üzerinden de kendisine bir kitle oluşturmayı başardı. Kısa bir sürede sosyal medya fenomenine dönüşen Toni Camille, ilk iş olarak kendisine bir ev satın aldı. OnlyFans'ta 162 bin abonesi bulunan Camille, her gönderisi için takipçilerinden ayda 12 bin doların üzerinde bir ücret talep ediyor.