Sokakta maske takmayan Merve Boluğur'un savunması pes dedirtti
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur yine maske takmadan dışarıda görüntülendi.
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur iddialı spor kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti. Uzun süredir ekranlarda olmamasına rağmen sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başaran Merve Boluğur, önceki gün yürüyüşe çıktığı Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Spor tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
“Ben tutkulu kadınım" diyen Boluğur "Çok önemli benim için çekim, kimya gibi şeyler fakat bir taraftan da yalnızlığı seven bir yanım da var. Hayatı akışına göre yaşıyorum” diye konuştu.
Boluğur, şarkı söylemeyi keyif aldığı için yaptığını, asıl işinin oyunculuk olduğunu ve albüm teklifi aldığını anlattı.
Boluğur, “Çok seviyorum şarkı söylemeyi, evde de çoğunlukla yaptığım aktivitelerimden bir keyif alıyorum. Ben o an akışta zaten hissettiğini yapan bir kadın olduğum için hayatta böyle ilerliyorum" ifadelerini kullandı.