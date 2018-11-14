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  3. 14 Kasım 2018 14:54

Sokakta simit satan ünlü oyuncu canlı yayında her şeyi anlattı

İçerde dizisinde rol alan ve sokakta simit satmasıyla gündeme gelen Sedat Payas, 2. Sayfa programında yaşadıklarını anlattı.

Sokakta simit satan ünlü oyuncu canlı yayında her şeyi anlattı

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa'ya İçerde dizisiyle adını duyuran oyuncu Sedat Payas konuk oldu. Dizi bittikten sonra iş bulamayınca geçimini sandviç, simit satarak sağlayan Payas, yaşadıklarını anlattı.

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Sokakta simit satan ünlü oyuncu canlı yayında her şeyi anlattı

İşte Sedat Payas’ın açıklamalarından satır başları…

Birçok projede yer aldım. 10 bölüm, 5 bölüm ama İçerde dizisinde ön plana çıktım.

Bir oyuncu seçmesi vardı üç bölüm olarak anlaştık. 30 bölüme yakın oynadım. İyi ücret alıyordum.

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Sokakta simit satan ünlü oyuncu canlı yayında her şeyi anlattı

Dizi bittikten sonra teklif gelmedi. Simit, sandviç sattım hatta kahvede çalıştım. Elimiz ayağımız tutuyor çok şükür. Ben hiç o büyülü dünyaya kaptırmadım kendimi.

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Sokakta simit satan ünlü oyuncu canlı yayında her şeyi anlattı

Dizi bittikten sonra bir sezon boşta kaldım. Elimde güzel işler vardı, anlaştığımız projeler vardı. Üç, dört gün gittim sete herkesle tanıştım. Prova yaptık, tam imza olacak beni projeden çıkardılar.

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