Sokakta simit satan ünlü oyuncu canlı yayında her şeyi anlattı

İşte Sedat Payas’ın açıklamalarından satır başları…



Birçok projede yer aldım. 10 bölüm, 5 bölüm ama İçerde dizisinde ön plana çıktım.



Bir oyuncu seçmesi vardı üç bölüm olarak anlaştık. 30 bölüme yakın oynadım. İyi ücret alıyordum.