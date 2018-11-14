Sokakta simit satan ünlü oyuncu canlı yayında her şeyi anlattı
İçerde dizisinde rol alan ve sokakta simit satmasıyla gündeme gelen Sedat Payas, 2. Sayfa programında yaşadıklarını anlattı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa'ya İçerde dizisiyle adını duyuran oyuncu Sedat Payas konuk oldu. Dizi bittikten sonra iş bulamayınca geçimini sandviç, simit satarak sağlayan Payas, yaşadıklarını anlattı.
İşte Sedat Payas’ın açıklamalarından satır başları…
Birçok projede yer aldım. 10 bölüm, 5 bölüm ama İçerde dizisinde ön plana çıktım.
Bir oyuncu seçmesi vardı üç bölüm olarak anlaştık. 30 bölüme yakın oynadım. İyi ücret alıyordum.
Dizi bittikten sonra teklif gelmedi. Simit, sandviç sattım hatta kahvede çalıştım. Elimiz ayağımız tutuyor çok şükür. Ben hiç o büyülü dünyaya kaptırmadım kendimi.