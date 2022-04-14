Şoke eden iddia: Johnny Depp içki şişesiyle taciz etti

Amerikalı oyuncu Amber Heard, 2015-2017 yılları arasında evli kaldığı ünlü aktör Johnny Depp’ten şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Çift, boşanmış olmalarına rağmen uzlaşamadı. İkilinin devam eden pek çok davası olduğu gibi karşılıklı olarak pek çok da suçlama mevcut. Son görülen duruşmadaki bir iddia ise hepsinin önüne geçti.