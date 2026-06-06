Somer Sivrioğlu ile 21 yaş küçük sevgilisi Didem Belen'den düğün müjdesi geldi

Son dönemde özel hayatındaki gelişmelerle magazin gündeminden düşmeyen 53 yaşındaki Somer Sivrioğlu'nun özel hayatı, 2021 yılında 18 yıllık eşi Aslı Sencer'den boşanmasının ardından oldukça hareketli geçmişti. Boşanmanın ardından Pınar Kayabaşı ile kısa süreli bir ilişki yaşayan, sonrasında ise Ayşe Özyılmazel ile bir dargın bir barışık flört eden ünlü şef, aradığı istikrarı bulamamıştı.