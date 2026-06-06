Somer Sivrioğlu ile 21 yaş küçük sevgilisi Didem Belen'den düğün müjdesi geldi
MasterChef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Didem Belen'e romantik bir kar tatilinde evlilik teklifi etmişti... Önceki gün mgazin muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü şef, "Planımız var, en kısa zamanda güzel haberlerle geleceğiz" diyerek evlilik hazırlıklarını doğruladı.
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Didem Belen'e evlilik teklifinde bulunmuş ve "evet" yanıtını almıştı. Önceki akşam bir mekan çıkışı magazin muhabirlerinin evlilik sorularını yanıtlayan ünlü şef, "Planımız var. En kısa zamanda inşallah güzel haberlerle geleceğiz" diyerek nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını resmen kamuoyuna duyurdu.
Son dönemde özel hayatındaki gelişmelerle magazin gündeminden düşmeyen 53 yaşındaki Somer Sivrioğlu'nun özel hayatı, 2021 yılında 18 yıllık eşi Aslı Sencer'den boşanmasının ardından oldukça hareketli geçmişti. Boşanmanın ardından Pınar Kayabaşı ile kısa süreli bir ilişki yaşayan, sonrasında ise Ayşe Özyılmazel ile bir dargın bir barışık flört eden ünlü şef, aradığı istikrarı bulamamıştı.
Boşanmanın ardından Pınar Kayabaşı ile kısa süreli bir ilişki yaşayan, sonrasında ise Ayşe Özyılmazel ile bir dargın bir barışık flört eden ünlü şef, aradığı istikrarı bulamamıştı.
Yakın geçmişte kendisinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu ile uzun soluklu bir birliktelik yaşayan ve tatil fotoğraflarıyla evlilik sinyalleri veren Sivrioğlu, bu ilişkisini de sürpriz bir kararla noktalamıştı.