Somer Sivrioğlu küplere bindi! MasterChef'te büyük hata
MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde ana kadroya giren ve yedinci önlüğü alan kişi belli olurken Somer Sivrioğlu'nun yarışmacı ile diyalogu olay oldu.
MasterChef Türkiye 2022'nin son bölüminde final turunda mücadele eden yarışmacılar arasında ana kadroya girebilmek adına kıyasıya mücadele yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğinde gerçekleşen zorlu oyunlarda yarışmacılar tezgah başında tüm hünerlerini gösterdi.
8 Ağustos Pazartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan MasterChef'te ana kadroya giren yedinci isim belli oldu. Yarışmacılar ceviz ana ürünüyle tezgah başına geçti ve en başarılı ürünü ortaya koymak için mücadele verdi. Kritik ana kadro mücadelesinde final turu yarışmacılarının ceviz ana ürünüyle hazırladıkları yemekleri Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadımına sunması sonrasında günün kazanan ismi belli oldu. Hazırlanan ürünlerin tadımının yapılmasının ardından en başarılı yemeğe imza atan Büşra ana kadroya girerek önlüğü almaya hak kazandı.
Genç yarışmacı yaşadığı sevinci şu sözlerle dile getirdi: "Bu heyecanı yaşamak çok güzel bir duygu. Şeflerin benim ismimi söylemesi çok güzel. Ana kadrodayım. Mutluyum, gururluyum. Benim için her şey güzel şu an."
Büşra Zambak, 25 yaşında ve aslen Denizlili. İstanbul'da yaşıyor ve 9 yıldır profesyonel aşçılık yapmakta. Sabancı Holding'de çalışan Zambak, Güler Sabancı gibi üst düzey yöneticilerin yemeklerini hazırlamakla sorumlu. Masterchef Büşra, İtalyan mutfağına ilgisiyle biliniyor. Kendi profesyonel stüdyosu bulunan yarışmacı, fotoğrafçılık işiyle de uğraşıyor.