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  3. 18 Mart 2020 17:00

Dizilere koronavirüs tatil mi geldi ?

Türkiye'de corona virüsü salgınını önlemek için önlemler kademeli olarak artırıldı. Bu süreçte dizilerin yeni bölümlerinin olup olmayacağı merak ediliyor.

Dizilere koronavirüs tatil mi geldi ?

Dizilerin tatil olup olmadığı konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Dizilerin yeni bölümleri yayınlanmaya devam edecek. İşte haftalık dizi programları:

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Dizilere koronavirüs tatil mi geldi ?

Pazartesi: ATV: Kim Milyoner Olmak İster Show TV: Çukur Star TV: Sefirin Kızı TRT 1: Ya İstiklal Ya Ölüm Kanal D: Zalim İstanbul

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Dizilere koronavirüs tatil mi geldi ?

Salı: ATV: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Kanal D: Hekimoğlu: Show TV: Ramo TRT 1: Tutunamayanlar

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Dizilere koronavirüs tatil mi geldi ?

Çarşamba: ATV: Kuruluş Osman Show TV: Zemheri TRT 1: Benim Adım Melek Tv8: Doğduğun Ev Kaderindir

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