Dizilere koronavirüs tatil mi geldi ?
Türkiye'de corona virüsü salgınını önlemek için önlemler kademeli olarak artırıldı. Bu süreçte dizilerin yeni bölümlerinin olup olmayacağı merak ediliyor.
Dizilerin tatil olup olmadığı konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Dizilerin yeni bölümleri yayınlanmaya devam edecek. İşte haftalık dizi programları:
Pazartesi: ATV: Kim Milyoner Olmak İster Show TV: Çukur Star TV: Sefirin Kızı TRT 1: Ya İstiklal Ya Ölüm Kanal D: Zalim İstanbul
Salı: ATV: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Kanal D: Hekimoğlu: Show TV: Ramo TRT 1: Tutunamayanlar