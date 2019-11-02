Ünlü oyuncu hasta olduğunu duyurdu

Dunham "O paparazzi fotoğrafları yüzünden mahçup olmayı seçebilirdim. Zaten bunları yayınlayarak yapılmak istenen ilk şey de bu. Ama aslında bunu seçmiyorum. Yalan da söyleyebilirdim. O görüntümün Cadılar Günü ile ilgili olduğunu belirtebilirdim. İnanmaz mıydınız? Ama gerçek şu: Hastalığımla mücadele ettiğimde halatın nasıl olduğunu gösteren bir fotoğraf bu."

