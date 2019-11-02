Ünlü oyuncu hasta olduğunu duyurdu
Amerikalı ünlü dizi oyuncusu Lena Dunham, önceki gün çekilen ve basında yer alan fotoğrafları hakkında sessizliğini bozdu.
Instagram sayfasında uzun bir metin kaleme alan oyuncu "İstesem bu fotoğraflardan utanır ve size yalan söylerdim" diyerek bunu yapmayacağını belirtti ve hastalığını açıkladı.
ABD'li oyuncu, yapımcı ve yönetmen Lena Dunham, önceki gün üzerinde uzun bir elbise ayağında terlikleriyle tanınmaz bir halde görüntülenmişti. O fotoğrafları basında yer alan Dunham, görüntüsüyle ilgili yapılan eleştiriler üzerine bir metin kaleme alıp Instagram sayfasında paylaştı.
Dunham "O paparazzi fotoğrafları yüzünden mahçup olmayı seçebilirdim. Zaten bunları yayınlayarak yapılmak istenen ilk şey de bu. Ama aslında bunu seçmiyorum. Yalan da söyleyebilirdim. O görüntümün Cadılar Günü ile ilgili olduğunu belirtebilirdim. İnanmaz mıydınız? Ama gerçek şu: Hastalığımla mücadele ettiğimde halatın nasıl olduğunu gösteren bir fotoğraf bu."
Lena Dunham, Enler Danlos Sendromu denilen bir genetik hastalığı olduğunu ve ataklar geçirirken yardıma ihtiyaç duyduğunu da belirtti. 33 yaşındaki Dunham, yaşadığı bu sorunların hayallerini gerçekleştirmesine ve hayattan keyif almasına engel olmadığını bir günde birkaç hayat yaşanabildiğini belirtti. Metnin sonunda da takipçilerine günlerinin nasıl geçtiğini sordu.