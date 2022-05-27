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  4. Son hali yürek burkmuştu.... Pakize Suda yaşamını yitirdi!

Son hali yürek burkmuştu.... Pakize Suda yaşamını yitirdi!

Fethiye’de özel bir bakımevinde tedavi gören ve Demans hastalığı ile mücadele eden Pakize Suda hayatını kaybetti.

Son hali yürek burkmuştu.... Pakize Suda yaşamını yitirdi! - Resim: 1

Fethiye’de özel bir bakımevinde tedavi gören ve Demans hastalığı ile mücadele eden Pakize Suda hayatını kaybetti.

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Son hali yürek burkmuştu.... Pakize Suda yaşamını yitirdi! - Resim: 2

 İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan oyuncu, yazar Pakize Suda’ya (71), 'akıl zayıflığı' yaşadığı belirtilerek opera sanatçısı ablası Ayşe Suda tarafından vesayet davası açılmıştı. 

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Son hali yürek burkmuştu.... Pakize Suda yaşamını yitirdi! - Resim: 3

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda düzenlenen rapor üzerine mahkeme, Pakize Suda'ya yeğeni Dilara Elagözlü'nün (46) vasi olarak atanmasına karar vermişti.

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Son hali yürek burkmuştu.... Pakize Suda yaşamını yitirdi! - Resim: 4

Son olarak Onur Akay Pakize Suda'nın son durumunu paylaşmış ve "Diğer hastalarla birlikte birbirlerinin ayakkabılarının teklerini giyerek eğleniyor, gülüyor ve oynuyor" demişti.

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