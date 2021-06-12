Soner Sarıkabadayı'ya komşusundan dava

Ünlü şarkıcının asistanı Volkan Yılmaz iddiaya göre, siteye ait terasa geçilen bölümünde bulunan demir parmaklıkların kırılıp kendilerinin kullanımına açılmasını istedi. Yan villada oturan Uğur Cebeci bu duruma itiraz ettiğinde ise yine iddiaya göre Yılmaz tarafından tehdide maruz kaldı.