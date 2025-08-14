Songül Karlı Sana Değer ile ekranlara geri dönüyor
Yaptırdığı estetik operasyonlar ve sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen Songül Karlı ekranlara geri dönüyor.
Geçirdiği estetik operasyonlarından sonra adeta bambaşka birine dönüşen ünlü türkücü Songül Karlı, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimlerden...
Instagram hesabından yayınladığı karelerle dikkat çeken Songül Karlı son dönemde estetik üstüne estetik yaptırdı.
Estetikleriyle gündemden düşmeyen Karlı'nın 4. kez meme küçültme operasyonu yaptıracağı iddia edilmişti.
Songül Karlı şimdilerde Uğur Aslan ile birlikte sundukları Sana Değer programının 2'ni sezonu için geri sayıma geçti.
