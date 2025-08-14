  1. Anasayfa
  4. Dördüncü kez göğüs küçültme ameliyatı olacağı iddia edilmişti, aylar sonra ortaya çıktı!

Songül Karlı Sana Değer ile ekranlara geri dönüyor

Yaptırdığı estetik operasyonlar ve sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen Songül Karlı ekranlara geri dönüyor.

Songül Karlı Sana Değer ile ekranlara geri dönüyor - Resim: 1

Geçirdiği estetik operasyonlarından sonra adeta bambaşka birine dönüşen ünlü türkücü Songül Karlı, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimlerden...

Songül Karlı Sana Değer ile ekranlara geri dönüyor - Resim: 2

Instagram hesabından yayınladığı karelerle dikkat çeken Songül Karlı son dönemde estetik üstüne estetik yaptırdı.

Songül Karlı Sana Değer ile ekranlara geri dönüyor - Resim: 3

Estetikleriyle gündemden düşmeyen Karlı'nın 4. kez meme küçültme operasyonu yaptıracağı iddia edilmişti.

Songül Karlı Sana Değer ile ekranlara geri dönüyor - Resim: 4

Songül Karlı şimdilerde Uğur Aslan ile birlikte sundukları Sana Değer programının 2'ni sezonu için geri sayıma geçti.

