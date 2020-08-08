Songül Karlı'dan eski eşine 20 milyon TL'lik suç duyurusu

YAŞADIKLARINI BÖYLE ANLATMIŞTI * Ben o adamlarla ne yapmışım. Geçen her günüme acıyorum. Yalnızlık ne kadar da güzel bir şeymiş. * Bir adamın haydut hırsız olmaması… Eşine, çocuğuna başkasının parasını yedirmemesi ne kadar güzel bir şey. Eski eşlerime bakıyorum da, çok güzel yaşıyorlar. Kaç aileye baktım bakın…