Songül Karlı'dan şok itiraf: ''Reytingler düştü diye evlendik''

"PROGRAMDA REYTING DÜŞÜNCE BENİ EVLENDİRDİLER"

Eski eşinin kendisini 30 milyon TL dolandırıldığını söyleyen ve evine birçok kez haciz gelen Songül Karlı, son yaptığı evliliğin bir reyting uğruna yapıldığını itiraf etti. Uğur Arslan'la birlikte FOX'ta yıllarca Su Gibi isimli programın sunuculuğunu yapan Karlı, "FOX'ta yaptığımız program bir kere 89'uncu olunca yapımcılar geldi, 'Artık evleneceksin' dedi ve böyle gelişti. Yoksa Metin Yüncü, çok gördüğüm, tanıdığım ve sevdiğim bir insan da değildi. Dört yıllık evliliğimizde bir sene bile evde değildi; 40 kere kapıya koydum kolilerini" dedi.