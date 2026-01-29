Songül Öden yıllar sonra itiraf etti: ''Annem için büyük bir hayal kırıklığıydı''
Oyuncu Songül Öden, konuk olduğu programda özel hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Ünlü isim, ''Oyuncu olmam annem için başta büyük bir hayal kırıklığıydı. Bu fikre alışması da zor oldu'' itirafında bulundu.
2005 yılında yayınlanan Gümüş dizisiyle geniş hayran kitlesine ulaşan ve “Umutsuz Ev Kadınları”, “Şeref Bey”, “Bir Aile Hikayesi”, “Acı Aşk”, “Ekşi Elmalar” ve "Atatürk 1881-1919” gibi pek çok projede yer alan ünlü oyuncu Songül Öden, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu. Çocukluk yıllarına dair bilinmeyenleri anlatan ünlü oyuncu, anne olmanın hayatına etkisinden de bahsetti.
Çocukluk yıllarının Ankara'da geçtiğini ve bir ağabeyi, iki ablası, bir kız kardeşi olduğunu söyleyen Songül Öden, annesinin çocuklarını tek başına büyüttüğünü ve bunun hayatına katkısını duygulanarak anlattı:
“Güçlü bir kadın oldum bence bu sayede. Kendime, yapabileceklerime inanmayı ilke edindim. Güçten kast ettiğim bu. Kızım doğduktan sonra annemi daha iyi anladım. Çok güzel bir kariyer yaptım ama annemi kendimden daha başarılı buluyorum."
"ÇOCUKLUĞUM BABASIZ BİR EVDE GEÇTİ
Öden, sözlerine “Annem çok geleneksel bir kadın. Gerçeğin konuşulduğu, kimsenin birbirini pohpohlamadığı babasız bir evde geçti çocukluğum. Annem sert bir kadındı, onun kızı olmak kolay değildi. Ama bir kere daha dünyaya gelsem yine annemi seçerdim.”
"ANNEM AVUKAT OLMAMI İSTİYORDU"
Çocukken akıllı ve uslu olduğu için annesinin avukat olmasını istediğini anlatan ünlü isim, “Oyuncu olmam annem için başta büyük bir hayal kırıklığıydı. Bu fikre alışması da zor oldu” itirafında bulundu.
Diyarbakırlı olan ve Ankara’da büyüyen Songül Öden, küçük yaşlarda annesinin kendisini banka tiyatrolarına götürdüğünü söyledi ve “Oyuncu olma arzum da o yıllarda başlamıştı” diye konuştu.
"Umutsuz Ev Kadınları’nda oynarken annemden çok ilham aldım" diyen ve annesinin çok neşeli bir kadın olduğunu söyleyen Öden, “Ablalarım benim kahramanım. Ağabeyimle de aramızda çok yaş farkı var. Baba yarım gibidir” ifadelerini kullandı.