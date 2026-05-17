Songül Öden'den yıllar sonra gelen Gümüş itirafı: ''Öpüşme sahneleri annemi hastanelik etti!''
Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri olan "Gümüş" dizisinin başrol oyuncusu Songül Öden, Kıvanç Tatlıtuğ ile olan öpüşme sahneleri nedeniyle annesinin birkaç kez hastaneye kaldırıldığını itiraf etti.
Armağan Çağlayan’ın dijital programına konuk olan usta oyuncu, 2005 yılında yayınlanan dizinin hem kariyerinde hem de aile yaşantısında yarattığı büyük sarsıntıları yıllar sonra samimiyetle dile getirdi.
Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü mezunu olan Öden, oyunculuk yapmasını istemeyen ailesini ikna etmek için ilginç bir yönteme başvurduğunu anlattı.
Ünlü oyuncu, annesini korumak adına televizyona "TRT’de spiker olacağım ve sadece haber okuyacağım" diyerek çıktığını, ancak dizinin cüretkar senaryosuyla işlerin planladığı gibi gitmediğini belirtti.
Dizinin yayına girmesi ve romantik sahnelerin yoğunlaşmasıyla aile içinde büyük bir kriz patlak verdi. Öden, annesinin diziyi izledikten sonra "Batakhaneye düştü bu, kızı kaybettik" diyerek kendisine tepki gösterdiğini ifade etti. Özellikle öpüşme sahneleri sırasında annesinin tansiyonunun fırladığını ve fiziksel olarak rahatsızlanarak hastanelik olduğunu ekleyen başarılı oyuncu, o yılları baskı dolu ve hüzünlü bir süreç olarak nitelendirdi.