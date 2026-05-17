Songül Öden'den yıllar sonra gelen Gümüş itirafı: ''Öpüşme sahneleri annemi hastanelik etti!''

Dizinin yayına girmesi ve romantik sahnelerin yoğunlaşmasıyla aile içinde büyük bir kriz patlak verdi. Öden, annesinin diziyi izledikten sonra "Batakhaneye düştü bu, kızı kaybettik" diyerek kendisine tepki gösterdiğini ifade etti. Özellikle öpüşme sahneleri sırasında annesinin tansiyonunun fırladığını ve fiziksel olarak rahatsızlanarak hastanelik olduğunu ekleyen başarılı oyuncu, o yılları baskı dolu ve hüzünlü bir süreç olarak nitelendirdi.