Soruları bile yanıtlamıyor: Aleyna Tilki, şarkıcı olmak isteyen annesini fena halde kıskandı!

Aleyna Tilki'nin konuşulduğu kadar annesi Havva Öztel de konuşulmaya başlandı. Durum böyle olunca Tilki'ye annesiyle ilgili merak edilenler sorulmaya başlandı. Tilki bu durumdan rahatsız olmuş olacak ki, sorulan sorulardan kaçmak için Nişantaşı sokaklarında köşe kapmaca oynadı. Gazetecilere sert bir şekilde ''konuşmak istemiyorum'' diyen başarılı şarkıcı, bakın başka neler söyledi...