Sosyal fenomeni Nihal Candan son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan için bugün İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi.
Kaynak: İHA
Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 'dolandırıcılık ve kara para aklama' suçlamasıyla yargılanmış, ardından da tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti.
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Anoreksiya hastalığı teşhisi konulan ve hastalık sonucu, ani kilo kaybı ve yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti.
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23 kiloya kadar düşen ve kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında tedavi gören 30 yaşındaki fenomen Nihal Candan dün akşam hayatını kaybetti
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Nihal Candan için Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
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