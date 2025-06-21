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Sosyal fenomeni Nihal Candan son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan için bugün İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi.

Kaynak: İHA
Sosyal fenomeni Nihal Candan son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 1

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 'dolandırıcılık ve kara para aklama' suçlamasıyla yargılanmış, ardından da tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti. 

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Sosyal fenomeni Nihal Candan son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 2

Anoreksiya hastalığı teşhisi konulan ve hastalık sonucu, ani kilo kaybı ve yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti. 

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Sosyal fenomeni Nihal Candan son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 3

23 kiloya kadar düşen ve kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında tedavi gören 30 yaşındaki fenomen Nihal Candan dün akşam hayatını kaybetti

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Sosyal fenomeni Nihal Candan son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 4

Nihal Candan için Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. 

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