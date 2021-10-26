Sosyal medya babasını tabutunun başında seksi pozunu paylaşan fenomeni konuşuyor
Babasının cenazesinde siyah mini bir elbise ile topuklu ayakkabılar giyen ve ardından tabutun başında verdiği 'seksi poz'la tepki çeken kadının kim olduğu belli oldu.
Babasının tabutu başında verdiği 'seksi pozları' Instagram hesabından paylaşan genç kadın "saygısız" olmakla suçlanarak sosyal medyada tepki gördü.
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Vücut hatlarını öne çıkaran straplez, siyah bir elbise ve topuklu ayakkabı giyen kadın neşeli pozlar verdiği ve cenazeye saygısızlık ettiği gerekçesiyle tepkilere maruz kaldı.
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