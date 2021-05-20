Sosyal medya bu olayı konuşuyor: Camın önünde ilişkiye girdiler
Birleşik Krallık'ın Glasgow kentinde yaşayan Rebekka Mccabe, erkek arkadaşı ile tatil sırasında yaşadığı bir anıyı sosyal medya hesabından anlatınca olanlar oldu.
@Rebekkamccabe kullanıcı adıyla TikTok'ta bulunan Rebekka, takipçilerine Glasgow'da sevgilisiyle bir otelde geçirdikleri bir gecenin kısa ve utanç verici öyküsünü anlattı.
Birleşik Krallık'ın Glasgow kentinde yaşayan Rebekka Mccabe, erkek arkadaşıyla yaptığı tatil sırasında bir otelde kaldı. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre çift, otel odasında pencerenin önünde ilişkiye girdi.
Genç çift, romantik kaçamak sırasında otel resepsiyonundan aldıkları telefon karşısında ise hayatlarının şokunu yaşadı. Rebekka'nın sevgilisi resepsiyon yetkilisiyle konuşmaya gitti, geri döndüğünde ise utanç içerisindeydi.
Rebekka Mccabe, TikTok hesabında sevgilisi odalarına döndüğünde yaşananları paylaştı. Resepsiyon görevlisi, pencereden çiftin ilişkiye girdiklerinin göründüğünü ve onları camda görenlerden şikayet aldıklarını söyledi.