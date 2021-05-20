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  4. Sosyal medya bu olayı konuşuyor: Camın önünde ilişkiye girdiler

Sosyal medya bu olayı konuşuyor: Camın önünde ilişkiye girdiler

Birleşik Krallık'ın Glasgow kentinde yaşayan Rebekka Mccabe, erkek arkadaşı ile tatil sırasında yaşadığı bir anıyı sosyal medya hesabından anlatınca olanlar oldu.

@Rebekkamccabe kullanıcı adıyla TikTok'ta bulunan Rebekka, takipçilerine Glasgow'da sevgilisiyle bir otelde geçirdikleri bir gecenin kısa ve utanç verici öyküsünü anlattı.

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Birleşik Krallık'ın Glasgow kentinde yaşayan Rebekka Mccabe, erkek arkadaşıyla yaptığı tatil sırasında bir otelde kaldı. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre çift, otel odasında pencerenin önünde ilişkiye girdi.

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Genç çift, romantik kaçamak sırasında otel resepsiyonundan aldıkları telefon karşısında ise hayatlarının şokunu yaşadı. Rebekka'nın sevgilisi resepsiyon yetkilisiyle konuşmaya gitti, geri döndüğünde ise utanç içerisindeydi.

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Rebekka Mccabe, TikTok hesabında sevgilisi odalarına döndüğünde yaşananları paylaştı. Resepsiyon görevlisi, pencereden çiftin ilişkiye girdiklerinin göründüğünü ve onları camda görenlerden şikayet aldıklarını söyledi.

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