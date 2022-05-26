Sosyal medya bu olayı konuşuyor: Magui Corceiro sevgilisi Joao Felix'i aldattı
Atletico Madrid'in Portekizli yıldızı Joao Felix ve sevgilisi Magui Corceiro hakkında ortaya atılan ihanet iddiaları sosyal medyayı salladı.
Atletico Madrid'in genç ismi Joao Felix ve Magui Corceiro ikilisi hakkında ortaya atılan aldatma iddiarı akıllara 'Yeni Icardi' vakasını getirdi.
Joao Felix'in sevgilisi Magui Corceiro'nun, Portekizli oyuncuyu Sporting'de forma giyen Pedro Porro ile aldattığı ortaya çıktı.
TRİBÜNDE SAMİMİ POZLAR
Portekizli model Magui Corceiro'nun Atletico'nun yıldızı Joao Felix'i Sportingli Pedro Porro ile aldattığı iddia edildi. Bomba haber sonrası Corceiro ile Porro'nun bu görüntüsü günün en çok paylaşılan videosu oldu.
Pedro Porro'nun birkaç ay önce maç sonunda formasını Corceiro'ya verdiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle iddialar şiddetini artırdı. İddialar hakkında yanıt veren Porro, ''Magui Corceiro'yla özel bir ilişkim var ama kimse kimseye sadakatsizlik yapmıyor! Üçümüzün de imajını zedelemeyi bırakın çünkü öyle bir şey yok" dedi.