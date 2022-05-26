Sosyal medya bu olayı konuşuyor: Magui Corceiro sevgilisi Joao Felix'i aldattı

Pedro Porro'nun birkaç ay önce maç sonunda formasını Corceiro'ya verdiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle iddialar şiddetini artırdı. İddialar hakkında yanıt veren Porro, ''Magui Corceiro'yla özel bir ilişkim var ama kimse kimseye sadakatsizlik yapmıyor! Üçümüzün de imajını zedelemeyi bırakın çünkü öyle bir şey yok" dedi.