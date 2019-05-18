Sosyal medya fenomeni Merve Sanay tesettüre girdi

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Merve Sanay, son fotoğrafıyla takipçilerini şaşırttı. Dekolteli fotoğraflarıyla hafızalarda yer edinen Merve Sanay'ın tesettürlü halini gören takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sanay'ın bir takipçisi paylaşıma, "Bu da Ramazan stili galiba." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Yakışmış keşke he böyle tesettürlü olsaydın." yorumunu yaptı. Merve Sanay'ın kutsal topraklara gittiği için tesettüre girdiği ortaya çıktı.

