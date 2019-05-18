Sosyal medya fenomeni Merve Sanay tesettüre girdi
Sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Sanay, tesettüre girdi. Sanay'ın bir takipçisi paylaşıma, "Bu da Ramazan stili galiba." yorumunu yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla çok konuşulan Merve Sanay, tesettüre girerek poz verdi
Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Merve Sanay, son fotoğrafıyla takipçilerini şaşırttı. Dekolteli fotoğraflarıyla hafızalarda yer edinen Merve Sanay'ın tesettürlü halini gören takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sanay'ın bir takipçisi paylaşıma, "Bu da Ramazan stili galiba." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Yakışmış keşke he böyle tesettürlü olsaydın." yorumunu yaptı. Merve Sanay'ın kutsal topraklara gittiği için tesettüre girdiği ortaya çıktı.
Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabı hacklenen Merve Sanay'ın futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve oyuncu Engin Öztürk ile konuşmaları ifşa olmuştu. Mesajlaşmaları günlerce magazin basınında konuşulan Sanay, şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı itirafla gündemde. Instagram hesabının hikaye bölümünde takipçilerinin sorularını yanıtladı. Sanay, "Hiç ünlü biriyle aşk yaşadın mı?" sorusuna verdiği "E." cevabıyla kafaları karıştırdı. Ünlü fenomenin bu cevabı akıllara Engin Öztürk'ü getirdi.