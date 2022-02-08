  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'dan dekolteli pozlarına eleştiri

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'dan dekolteli pozlarına eleştiri

Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burak Yörük'ün eski sevgilisi sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya dekolteli pozlar ile gündeme geldi.

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'dan dekolteli pozlarına eleştiri - Resim: 1

Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burak Yörük'ün eski sevgilisi Sibil Çetinkaya, dekolteli paylaşımı ile sosyal medyada gündem oldu.

1 / 22
Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'dan dekolteli pozlarına eleştiri - Resim: 2

Siyah dekolteli elbisesi ile poz veren sosyal medya fenomeninin fotoğraflarına yorum yağdı.

2 / 22
Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'dan dekolteli pozlarına eleştiri - Resim: 3

Takipçileri Çetinkaya'ya ''Acil silikon taktır'', ''Göğüslerin hiç hoş durmuyor'' ve ''Bunu giymesen daha iyiydi'' gibi yorumlarda bulundu.

3 / 22
Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'dan dekolteli pozlarına eleştiri - Resim: 4

Sibil Çetinkaya'nın Instagram hesabında 475 bin takipçisi bulunuyor.

4 / 22