Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'dan dekolteli pozlarına eleştiri
Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burak Yörük'ün eski sevgilisi sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya dekolteli pozlar ile gündeme geldi.
Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burak Yörük'ün eski sevgilisi Sibil Çetinkaya, dekolteli paylaşımı ile sosyal medyada gündem oldu.
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Siyah dekolteli elbisesi ile poz veren sosyal medya fenomeninin fotoğraflarına yorum yağdı.
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Takipçileri Çetinkaya'ya ''Acil silikon taktır'', ''Göğüslerin hiç hoş durmuyor'' ve ''Bunu giymesen daha iyiydi'' gibi yorumlarda bulundu.
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Sibil Çetinkaya'nın Instagram hesabında 475 bin takipçisi bulunuyor.
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