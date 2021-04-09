Sosyal medya fenomenine ölüm tehdidi: ''Tecavüz edip parçalarını ormana atacağız''
Sosyal medyada milyonlara ulaşan Tiktok hesabıyla tanınan Dilan Koç, iki gündür tehdit aldığını açıkladı.
TikTok fenomeni Dilan Koç, sosyal medyada yardım çığlığı attı. 20 yaşındaki fenomen, Tiktok ve Instagram hesaplarından paylaştığı videoda Sidar Alanç ve aile tarafından tehdit edildiğini açıkladı.
İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan ve sosyal medya platformu üzerinden içerik üreticiliği yapan 21 yaşındaki Dilan Koç, eski üvey babasının gelini Zeynep Alanç (22) ile ortak bir canlı yayın gerçekleştirdi. İddiaya göre ikili, birçok kişinin izlediği canlı yayında; takipçilerin hediye ve ödül gönderdiği ve daha fazla ödül toplayanın kazandığı "cezalı yarış" isimli bir yarışma düzenledi. Bu sırada gelini Zeynep Alanç'ın, eski üvey kızı Dilan Koç ile birlikte canlı yayın yaptığını gören Muzaffer Alanç, gelininden yayını kapatmasını ve Dilan Koç'u engellemesini istedi. Bunun üzerine Zeynep canlı yayından çıkarak Dilan Koç'u engelledi. Ancak kısa bir süre sonra farklı bir hesap açarak Dilan Koç'un yayınına bağlanan Zeynep Alanç, Dilan Koç tarafından yayından çıkarıldı. İddiaya göre Dilan kendisini engelleyen Zeynep'e kendisini bir daha takip etmemesini söyleyerek onu yayınından çıkardı. Bu durum Dilan için korku dolu bir sürecin başlangıç noktası oldu.
HESABINI HACKER'A VERECEĞİZ
Dilan'ının annesi Dilber Hanım, kızının yaşadığı dehşet dolu sürece dair SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Zeynep'in yayından çıkarıldıktan hemen sonra kendisini aradığını belirten Dilber Hanım, "Yayından çıkarılınca beni aradı. Takipçilerinin önünde rencide olduğunu iddia ederek bizi tehdit etmeye başladı. Kızımın hesabını hacker'lara (internet korsanı) vereceğini söyledi. Duyduklarıma inanamadım" diye konuştu.
KÜFÜR YAĞDIRDILAR
Telefon görüşmesinden sonra sadece bir hafta içerisinde siber saldırılar sebebiyle kızının sosyal medya hesabının üç defa askıya alındığını ifade eden Dilber K. "Kızım ağlayarak beni aradı, hesabının kapandığını söyledi. Ben de eski eşimle konuştum, ilgilenmeyeceğini kendi aramızda halletmemiz gerektiğini söyledi. Bu sırada Zeynep A.'nın kocası Sidar A. (27) beni telefonla aramaya başladı. Cevap vermeyince küfür ve hakaret dolu mesajlar göndermeye başladı." dedi.