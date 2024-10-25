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Sosyal medya MasterChef Eda Karabulut'a tepki olup yağdı

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de eski yarışmacıların tadım yaptığı takım oyunu için eski MasterChef yarışmacısı Eda Karabulut'un tavırları büyük tepki çekti.

Sosyal medya MasterChef Eda Karabulut'a tepki olup yağdı - Resim: 1

TV8 ekranlarında ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de dün akşam eski MasterChef yarışmacılarının tadımı vardıç

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Sosyal medya MasterChef Eda Karabulut'a tepki olup yağdı - Resim: 2

Tadım sırasında Eda Karabulut, kadın yarışmacıları desteklemediğini söyledi. Eski yarışmacının bu sözleri ise tepkiyle karşılandı.

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Sosyal medya MasterChef Eda Karabulut'a tepki olup yağdı - Resim: 3

Programın yayınlanmasının ardından Eda, sosyal medya hesabında yarışmacılara fırça attığını söyledi. Seyirciler de Eda'nın yarışmacılara olan tavrını hiç beğenmediklerini söyledi. Sosyal medyada birçok kullanıcı Eda'nın tavırlarını eleştirdi.

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Sosyal medya MasterChef Eda Karabulut'a tepki olup yağdı - Resim: 4

İşte MasterChef Eda Karabulut'un yaptığı o tepki çeken yorum.

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