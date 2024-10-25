Sosyal medya MasterChef Eda Karabulut'a tepki olup yağdı

Programın yayınlanmasının ardından Eda, sosyal medya hesabında yarışmacılara fırça attığını söyledi. Seyirciler de Eda'nın yarışmacılara olan tavrını hiç beğenmediklerini söyledi. Sosyal medyada birçok kullanıcı Eda'nın tavırlarını eleştirdi.