Sosyal medyada ''Hadise'' var !
Şarkıcı Hadise ''Geliyorum Yanına'' şarkısına ait klibinin yayınlanmasının ardından kamera arkasından yeni fotoğraflar paylaştı.
Yaz aylarına damga vurmaya devam eden Hadise, son zamanlarda dansları ve konser kıyafetleriyle adından söz ettiriyordu. Geliyorum Yanına parçasının klibi yayınlandı ve yeniden gündem Hadise oldu.
Hayranlarının merakla takip ettiği Hadise, Instragram hesabından çekilen klibine ait görüntüleri de paylaştı.
Ünlü popçu Hadise son zamanlarda sahne kıyafetleriyle olay olurken, bu kez de klip için çekilen pozlarla adından söz ettirdi.