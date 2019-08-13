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  3. 13 Ağustos 2019 11:41

Sosyal medyada ''Hadise'' var !

Şarkıcı Hadise ''Geliyorum Yanına'' şarkısına ait klibinin yayınlanmasının ardından kamera arkasından yeni fotoğraflar paylaştı.

Sosyal medyada ''Hadise'' var !

Yaz aylarına damga vurmaya devam eden Hadise, son zamanlarda dansları ve konser kıyafetleriyle adından söz ettiriyordu. Geliyorum Yanına parçasının klibi yayınlandı ve yeniden gündem Hadise oldu.

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Sosyal medyada ''Hadise'' var !

Hayranlarının merakla takip ettiği Hadise, Instragram hesabından çekilen klibine ait görüntüleri de paylaştı.

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Sosyal medyada ''Hadise'' var !

Ünlü popçu Hadise son zamanlarda sahne kıyafetleriyle olay olurken, bu kez de klip için çekilen pozlarla adından söz ettirdi.


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Sosyal medyada ''Hadise'' var !

İşte Hadise'nin Geliyorum Yanına klibi için verdiği pozlar...

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