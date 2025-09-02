Sosyal medyadaki reklam yüzünden Türkiye güzellik kraliçesinin hayatı kabusa döndü
Hindistan'da düzenlenen "Miss World 2024"de Türkiye'yi temsil eden Nursena Say sosyal medyadaki tavsiyeler üzerine kullandığı ürünün yüzünü mahvettiğini açıklayarak herkesi uyardı.
Kaynak: Sabah Gazetesi
Dünyanın en çok ses getiren yarışmalarından olan "Miss World 2024" güzellik yarışmasının kazananı Krystyna Pyszkova olmuş, Türkiye’yi Miss World’de temsil eden Nursena Say ise dereceye girememişti.
Hindistan'da düzenlenen "Miss World 2024"de Türkiye'yi temsil eden Nursena Say kendisine yönelik eleştirilere ise, “Yapılan ‘başarısızlık’ kampanyası emeklerimi ve başarılarımı hiçe saymaktır. Nezaketin ve empatinin çoğaldığı bir dünyada yaşamayı dilerim” diyerek yanıt vermişti.
Güzellik kraliçesi Nursena Say, başına gelen talihsiz olayı ilk kez anlattı.
Say, internette gördüğü reklam üzerine güzellik ürünü satın aldı. O ürün Türkiye güzelinin hayatını kabusa çevirdi. Say, kullandığı ürün yüzünden gül hastalığına yakalandı.
