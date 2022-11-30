Sosyal medyadan tanıştı, 450 bin TL kaptırdı: Gerçek fotoğrafını görünce...

"İLK ADIMI BİR ERKEĞİN ATMASINI İSTERİM"

Yaklaşık 7 senedir sosyal medya kullanıcısı olduğunu ifade eden Halis Ağca, "Bir gün Facebook’ta mesajlaşma kısmına girdim, fotoğrafını gördüm. Selam verip, başörtünün ona yakıştığını söyledim. İlk 'Ne demek istiyorsun' dedi. sonra teşekkür etti. Sonra 'İlk adımı bir erkeğin atmasını isterim' deyince ne demek istediğini sordum. Biraz konuştuktan sonra bana hikayesini anlatmaya başladı. 'Benim babam ve annem Trabzon-Rize yolunda trafik kazasında öldü. Amcam ninemle gelip dedemi götürecek. Benim kimsem yok. Ben de arkalarından gideceğim' deyip benden para istedi" ifadelerini kullandı.