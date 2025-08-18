Sosyal medyanın ünlü kadın yayıncısına ölüm ve tecavüz tehdidi yağdı
Jrokez olarak bilinen Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran'ın hayatını kaybettiğinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada Eldorina takma adıyla yayın yapan ünlü yayıncı Gizem Çağlar tecavüz ve ölümle tehdit edildiğini duyurdu.
Sosyal medyada Jrokez olarak bilinen Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran'ın Ankara'da evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiğinin ortaya çıktığı anda sosyal medyada canlı yayında olan Eldorina lakaplı yayıncı Gizem Çağlar’ın yayınını kapatmadığı gerekçesiyle maruz kaldığı kan donduran tehditleri açıkladı.
Eldorina lakaplı yayıncı, Oğuzhan Dalgakıran’ın (Jrokez) geçirdiği kaza sonrası yayını kapatmadığı için kendisine yönelik sert eletiriler karşısında gözyaşlarını tutamayarak "Sanki kazayı ben yaptırmışım gibi davranan insanlar var. Elim ayağım titriyor" derken kimi saldırganların kendisini ölüm ve tecavüzle tehdit ettiğini açıkaldı.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Eldorina “Ölüm tehdidi ve tecavüz edilmekle tehdit edildim” dedi.
İşte Eldorina Gizem Çağlar'ın o paylaşımı...