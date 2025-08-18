Sosyal medyanın ünlü kadın yayıncısına ölüm ve tecavüz tehdidi yağdı

Eldorina lakaplı yayıncı, Oğuzhan Dalgakıran’ın (Jrokez) geçirdiği kaza sonrası yayını kapatmadığı için kendisine yönelik sert eletiriler karşısında gözyaşlarını tutamayarak "Sanki kazayı ben yaptırmışım gibi davranan insanlar var. Elim ayağım titriyor" derken kimi saldırganların kendisini ölüm ve tecavüzle tehdit ettiğini açıkaldı.