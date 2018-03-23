Sosyal medyanın ünlü playboy'u Taha Özer gözaltına alındı
İstanbul'da sosyal medya fenomeni Taha Özer, müstehcen yayın yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medyada 1,3 milyon takipçisi bulunan Taha Özer (31) hakkında, sosyal medyada müstehcen videolar paylaştığı gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ar-Ge Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüpheli Taha Özer'i Ataşehir'deki adresinde yakaladı.
Adreste yapılan aramalarda, 4 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 4 taşınabilir bellek ve hafıza kartı bulundu.