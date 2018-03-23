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  3. 23 Mart 2018 12:22

Sosyal medyanın ünlü playboy'u Taha Özer gözaltına alındı

İstanbul'da sosyal medya fenomeni Taha Özer, müstehcen yayın yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Sosyal medyanın ünlü playboy'u Taha Özer gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medyada 1,3 milyon takipçisi bulunan Taha Özer (31) hakkında, sosyal medyada müstehcen videolar paylaştığı gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

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Sosyal medyanın ünlü playboy'u Taha Özer gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ar-Ge Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüpheli Taha Özer'i Ataşehir'deki adresinde yakaladı.

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Sosyal medyanın ünlü playboy'u Taha Özer gözaltına alındı

Adreste yapılan aramalarda, 4 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 4 taşınabilir bellek ve hafıza kartı bulundu.

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Sosyal medyanın ünlü playboy'u Taha Özer gözaltına alındı

Emniyetteki işlemlerinin ardından "müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yaymak ve yayınlamak" suçundan Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Taha Özer adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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