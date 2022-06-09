Sosyal medyayı ayağa kaldıran fenomen Mükremin sessizliğini bozdu

MÜKREMİN GEZGİN'DEN İLK AÇIKLAMA

TikTok hesabı kapatılan Mükremin Gezgin, Instagram'dan yaptığı açıklamada "Benim nasıl bir kişiliğe sahip olduğum sizi ne kadar ilgilendirebilir ki? O kadar kadın cinayeti, çocuk katili oluyor. Onlara sesiniz çıkmıyor da gücünüz bana mı yetiyor? Beni seven bu halimle bile seviyor, saygı gösteriyor. Sizin saygınız sizin kadar. Arkadaşlar cidden yapmayın artık dayanamıyorum" dedi.