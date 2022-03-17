  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Sosyal medyayı yıktı geçti: Ezgi Mola kesik saçları ile kendisini Justin Bieber'a benzetti

Sosyal medyayı yıktı geçti: Ezgi Mola kesik saçları ile kendisini Justin Bieber'a benzetti

TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakteri ile akıllara kazınan Ezgi Mola, paylaşımı ile sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Sosyal medyayı yıktı geçti: Ezgi Mola kesik saçları ile kendisini Justin Bieber'a benzetti - Resim: 1

TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakteri ile akıllara kazınan Ezgi Mola, rolü gereği saçlarını kısacık kesmişti. Ezgi Mola son haline Instagram'dan paylaştı ve kendi imajını Justin Bieber'in imajına benzetti. 

1 / 5
Sosyal medyayı yıktı geçti: Ezgi Mola kesik saçları ile kendisini Justin Bieber'a benzetti - Resim: 2

Ezgi Mola Masumlar Apartmanı'nında saçlarını kestikten sonra normal hayatındaki imajı merak konusu olmuştu. Güzel oyuncunun yeni imajı da takipcileri tarafından beğenildi. 

2 / 5
Sosyal medyayı yıktı geçti: Ezgi Mola kesik saçları ile kendisini Justin Bieber'a benzetti - Resim: 3

Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz ile rol paylaştığı Masumlar Apartmanında Safiye ile oyunculuk yeteneğini sergileyen Ezgi Mola rolü için çok sevdiği saçlarından bile vazgeçmişti. 

3 / 5
Sosyal medyayı yıktı geçti: Ezgi Mola kesik saçları ile kendisini Justin Bieber'a benzetti - Resim: 4

Safiye'yi biliyoruz ama Ezgi Mola'nın son hali yine kusursuz... 

4 / 5