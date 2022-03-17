Sosyal medyayı yıktı geçti: Ezgi Mola kesik saçları ile kendisini Justin Bieber'a benzetti
TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakteri ile akıllara kazınan Ezgi Mola, paylaşımı ile sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakteri ile akıllara kazınan Ezgi Mola, rolü gereği saçlarını kısacık kesmişti. Ezgi Mola son haline Instagram'dan paylaştı ve kendi imajını Justin Bieber'in imajına benzetti.
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Ezgi Mola Masumlar Apartmanı'nında saçlarını kestikten sonra normal hayatındaki imajı merak konusu olmuştu. Güzel oyuncunun yeni imajı da takipcileri tarafından beğenildi.
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Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz ile rol paylaştığı Masumlar Apartmanında Safiye ile oyunculuk yeteneğini sergileyen Ezgi Mola rolü için çok sevdiği saçlarından bile vazgeçmişti.
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Safiye'yi biliyoruz ama Ezgi Mola'nın son hali yine kusursuz...
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