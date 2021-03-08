Sosyetik güzelin son hali şaşırttı! Günden güne eriyor
Uzun süredir Amerika'da yaşayan sosyetik güzel Süreyya Yalçın, sarı elbiseli pozu ile kamera karşısına geçerken, zayıflığı ile dikkat çekti.
2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdüren Süreyya Yalçın, şu sıralar Florida'daki hayatından sık sık kesitler yayınlıyor.
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Pandemi sürecinde sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren Yalçın, sarı elbisesi ve kahverengi çizmeleri ile kamera karşısına geçti.
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37 yaşındaki Süreyya Yalçın'ın kombinini altın sarısı ve mavi detaylı aksesuarlarla kombinlediği görüldü.
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Evinin bahçesinde çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan sosyetik güzel, gönderilerine, "Benim şarkım, fotoğraf çekimi, kocam, seni seviyorum" etiketlerini not düştü.
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