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  4. Sosyetik güzelin son hali şaşırttı! Günden güne eriyor

Sosyetik güzelin son hali şaşırttı! Günden güne eriyor

Uzun süredir Amerika'da yaşayan sosyetik güzel Süreyya Yalçın, sarı elbiseli pozu ile kamera karşısına geçerken, zayıflığı ile dikkat çekti.

Sosyetik güzelin son hali şaşırttı! Günden güne eriyor - Resim: 1

2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdüren Süreyya Yalçın, şu sıralar Florida'daki hayatından sık sık kesitler yayınlıyor.

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Sosyetik güzelin son hali şaşırttı! Günden güne eriyor - Resim: 2

Pandemi sürecinde sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren Yalçın, sarı elbisesi ve kahverengi çizmeleri ile kamera karşısına geçti.

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Sosyetik güzelin son hali şaşırttı! Günden güne eriyor - Resim: 3

37 yaşındaki Süreyya Yalçın'ın kombinini altın sarısı ve mavi detaylı aksesuarlarla kombinlediği görüldü.

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Sosyetik güzelin son hali şaşırttı! Günden güne eriyor - Resim: 4

Evinin bahçesinde çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan sosyetik güzel, gönderilerine, "Benim şarkım, fotoğraf çekimi, kocam, seni seviyorum" etiketlerini not düştü.

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