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  3. 01 Mart 2021 16:44

Kardelen Acar'a hacker şoku! Fotoğrafları ifşa oldu

İş insanı Erdal Acar'ın eşi Kardelen Acar, hacker kurbanı oldu. Sosyetik güzelin özel fotoğrafları kendi hesabından paylaşıldı.

Kardelen Acar'a hacker şoku! Fotoğrafları ifşa oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan ve lüks yaşantısını göz önünde yaşayan Kardelen Acer'ın kendi Instagram hesabından özel fotoğrafları yayınlandı. Gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı.

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Kardelen Acar'a hacker şoku! Fotoğrafları ifşa oldu

"HESAPLARIMI KURTARDIK"
Takvim'in haberine göre; telefonunun hacklendiğini açıklayan Kardelen Hanım, "Telefonum altı saat önce hacklendi. İcloud adresim, fotoğraflarım, Instagram adresim her şeyimi geri kurtardık. Kimsenin yanına bunu bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.

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Kardelen Acar'a hacker şoku! Fotoğrafları ifşa oldu

PAYLAŞIMLARI OLAY OLMUŞTU
Telefonunu hackleyenlere maddi ve manevi tazminat davası açan Acar, 200 bin dolarlık pırlantası ve 72 bin euroluk çantasını Instagram'da paylaşarak tepki çekmişti.

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