Kardelen Acar'a hacker şoku! Fotoğrafları ifşa oldu

"HESAPLARIMI KURTARDIK"

Takvim'in haberine göre; telefonunun hacklendiğini açıklayan Kardelen Hanım, "Telefonum altı saat önce hacklendi. İcloud adresim, fotoğraflarım, Instagram adresim her şeyimi geri kurtardık. Kimsenin yanına bunu bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.