Kardelen Acar'a hacker şoku! Fotoğrafları ifşa oldu
İş insanı Erdal Acar'ın eşi Kardelen Acar, hacker kurbanı oldu. Sosyetik güzelin özel fotoğrafları kendi hesabından paylaşıldı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ve lüks yaşantısını göz önünde yaşayan Kardelen Acer'ın kendi Instagram hesabından özel fotoğrafları yayınlandı. Gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı.
"HESAPLARIMI KURTARDIK"
Takvim'in haberine göre; telefonunun hacklendiğini açıklayan Kardelen Hanım, "Telefonum altı saat önce hacklendi. İcloud adresim, fotoğraflarım, Instagram adresim her şeyimi geri kurtardık. Kimsenin yanına bunu bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.