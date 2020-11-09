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  3. 09 Kasım 2020 15:42

Sosyetik ismin komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti

Sosyetik iş insanı Ali Cem Resne, Rumeli Hisarı'nda bulunan 4 katlı villasında sürekli parti vermesi komşularını isyan ettirdi.

Sosyetik ismin komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti

Geçtiğimiz haftalarda sosyetik iş insanı Ali Cem Resne'nin Rumeli Hisarı'nda bulunan 4 katlı villasında parti düzenlenmişti.

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Sosyetik ismin komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Resne, tüm dünyada yaşanan pandemi sonrası eğlence hayatının erken saatte bitmesinin ardından önceki gece yine aynı villada 200 kişilik bir parti daha verdi.

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Sosyetik ismin komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti

Geçtiğimiz hafta yüksek sesten polise şikayette bulunan komşular, bu kez sokaklara kadar inerek, feryat etti.

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Sosyetik ismin komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti

Mahalle sakinlerinden bir hanımefendi, aşağı inerek partiden çıkanlara isyan etti.

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