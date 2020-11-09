Sosyetik ismin komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti
Sosyetik iş insanı Ali Cem Resne, Rumeli Hisarı'nda bulunan 4 katlı villasında sürekli parti vermesi komşularını isyan ettirdi.
Geçtiğimiz haftalarda sosyetik iş insanı Ali Cem Resne'nin Rumeli Hisarı'nda bulunan 4 katlı villasında parti düzenlenmişti.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Resne, tüm dünyada yaşanan pandemi sonrası eğlence hayatının erken saatte bitmesinin ardından önceki gece yine aynı villada 200 kişilik bir parti daha verdi.
Geçtiğimiz hafta yüksek sesten polise şikayette bulunan komşular, bu kez sokaklara kadar inerek, feryat etti.