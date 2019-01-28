  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 28 Ocak 2019 13:16

Söz'ün yıldızları gerçek kahramanlarla buluştu

Star TV ekranlarında yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions'un üstlendiği Söz dizisinin oyuncuları Hakkari Dağlıca’da Mehmetçik’le bir araya geldi.

Söz'ün yıldızları gerçek kahramanlarla buluştu

Türkiye’de ilk defa Milli Savunma Bakanlığı’nın ve Genelkurmay Başkanlığı’nın desteğiyle çekimleri gerçekleştirilen Söz dizisinin oyuncuları, gerçek kahraman Mehmetçik’i görmek üzere Hakkari Dağlıca bulunan Gevana Kurki Üs Bölgesine ziyarete gitti.

1/ 7
Söz'ün yıldızları gerçek kahramanlarla buluştu

Söz dizisinin oyuncuları Nihat Altınkaya, Görkem Sevindik, Aytaç Şaşmaz ve helikopterle Yüksekova’dan Dağlıca’da bulunan sınır karakoluna gitti.

2/ 7
Söz'ün yıldızları gerçek kahramanlarla buluştu

Vatani görevini yapan Mehmetçik’e moral ziyaretinde bulunan Söz dizisi oyuncuları buradan Hakkari'de Dağlıca’da bulunan Gevana Kurki Üs Karakolu'nda geçti.

3/ 7
Söz'ün yıldızları gerçek kahramanlarla buluştu

Nihat Altınkaya, Görkem Sevindik ve Aytaç Şaşmaz, tüm gün boyunca Mehmetçik'le vakit geçirirken zorlu şartlar altında nöbet tutan askerlerle bir araya gelip sohbet etti.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM