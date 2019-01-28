Söz'ün yıldızları gerçek kahramanlarla buluştu
Star TV ekranlarında yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions'un üstlendiği Söz dizisinin oyuncuları Hakkari Dağlıca’da Mehmetçik’le bir araya geldi.
Türkiye’de ilk defa Milli Savunma Bakanlığı’nın ve Genelkurmay Başkanlığı’nın desteğiyle çekimleri gerçekleştirilen Söz dizisinin oyuncuları, gerçek kahraman Mehmetçik’i görmek üzere Hakkari Dağlıca bulunan Gevana Kurki Üs Bölgesine ziyarete gitti.
Söz dizisinin oyuncuları Nihat Altınkaya, Görkem Sevindik, Aytaç Şaşmaz ve helikopterle Yüksekova’dan Dağlıca’da bulunan sınır karakoluna gitti.
Vatani görevini yapan Mehmetçik’e moral ziyaretinde bulunan Söz dizisi oyuncuları buradan Hakkari'de Dağlıca’da bulunan Gevana Kurki Üs Karakolu'nda geçti.