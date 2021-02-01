Spor spikeri Hande Sarıoğlu'ndan oryantal şov!

HANDE SARIOĞLU KİMDİR?

Hande Sarıoğlu, 1988 yılında Düzce'de dünyaya geldi. Üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi alırken medya sektörüne atıldı. Aşk-ı Memnu dizisinde düğün organizatörü rolünde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2010 yılında Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında çalıştı. 2011'de Pasaport adındaki yarışma programında Ümit Erdim ile birlikte sunuculuk yaptı. Daha sonra FOX'ta Kaç Para Kaç programının sunuculuğunu üstlendi. 2017'nin ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da çalışmaya başlayan Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Habertürk'te çalışıyor.