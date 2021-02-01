Spor spikeri Hande Sarıoğlu'ndan oryantal şov!
Habertürk'te spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından dans ettiği anların videosunu paylaştı.
32 yaşındaki Habertürk spor spikeri Hande Sarıoğlu, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Evindeki doğal hallerini sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Sarıoğlu, son olarak yüzünün yarısını peçe ile kapatarak dans ettiği bir videosunu takipçileriyle paylaştı.
Mezdeke dansı yaparak herkesi şaşkına çeviren ünlü spiker, kıvrak vücut hareketleriyle de adeta dansözlere meydan okudu. Sarıoğlu'nun dans videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
HANDE SARIOĞLU KİMDİR?
Hande Sarıoğlu, 1988 yılında Düzce'de dünyaya geldi. Üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi alırken medya sektörüne atıldı. Aşk-ı Memnu dizisinde düğün organizatörü rolünde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2010 yılında Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında çalıştı. 2011'de Pasaport adındaki yarışma programında Ümit Erdim ile birlikte sunuculuk yaptı. Daha sonra FOX'ta Kaç Para Kaç programının sunuculuğunu üstlendi. 2017'nin ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da çalışmaya başlayan Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Habertürk'te çalışıyor.