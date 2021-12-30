Squid Game hayranlarına müjdeli haber
Netflix'in popüler dizisi "Squid Game"in yaratıcısı Hwang Dong-Hyuk, Koreli yayıncı KBS yaptığı çevrimiçi bir röportajda dizinin ikinci ve üçüncü sezonlarının Netflix'le konuşulduğunu duyurdu.
Beyazperde'nin aktardığına göre, Squid Game'in ikinci sezonunun geleceğini ancak izleyicilere beklentilerini azaltmalarını tavsiye eden Hwang Dong-Hyuk, potansiyel bir üçüncü sezonun da masada olabileceğini belirtti.
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Dong-Hyuk, "2. sezon ve 3. sezon için Netflix ile görüşmelerim devam ediyor. Yakında ya da herhangi bir zamanda bir sonuca varacağız" ifadelerini kullandı.
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17 Eylül’de yayınlanan Netflix dizisi "Squid Game", yayınlandığı ilk haftadan itibaren Netflix’in en çok izlenen programlarından biri haline geldi.
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"Squid Game"in hikâyesi, para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncunun, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul etmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.
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