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Squid Game hayranlarına müjdeli haber

Netflix'in popüler dizisi "Squid Game"in yaratıcısı Hwang Dong-Hyuk, Koreli yayıncı KBS yaptığı çevrimiçi bir röportajda dizinin ikinci ve üçüncü sezonlarının Netflix'le konuşulduğunu duyurdu.

Squid Game hayranlarına müjdeli haber - Resim: 1

Beyazperde'nin aktardığına göre, Squid Game'in ikinci sezonunun geleceğini ancak izleyicilere beklentilerini azaltmalarını tavsiye eden Hwang Dong-Hyuk, potansiyel bir üçüncü sezonun da masada olabileceğini belirtti.

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Squid Game hayranlarına müjdeli haber - Resim: 2

Dong-Hyuk, "2. sezon ve 3. sezon için Netflix ile görüşmelerim devam ediyor. Yakında ya da herhangi bir zamanda bir sonuca varacağız" ifadelerini kullandı. 

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Squid Game hayranlarına müjdeli haber - Resim: 3

17 Eylül’de yayınlanan Netflix dizisi "Squid Game", yayınlandığı ilk haftadan itibaren Netflix’in en çok izlenen programlarından biri haline geldi.

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Squid Game hayranlarına müjdeli haber - Resim: 4

"Squid Game"in hikâyesi, para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncunun, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul etmesiyle gelişen olayları konu ediniyor. 

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