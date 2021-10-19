Squid Game'deki VIP'lerin sırrı çözüldü
Netflix'in tüm dünyada dillerden düşmeyen Güney Kore yapımı dizisi Squid Game'de oyunları izleyen ve para ödülünün finansörlüğünü yapan VIP'lerin taktığı birbirinden farklı maskelerin anlamları var.
Independent Türkçe'nin haberine göre, Squid Game'in gerçeküstü hayvan maskeleri, VIP'lerin ölümcül oyunlara insanlık dışı bakışlarını ima edecek biçimde tasarlandı.
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Maskeler aynı zamanda altından yapılmış olmaları nedeniyle güç ve zenginliği temsil ediyor. Bununla birlikte bazı hayvan maskelerinin daha derin anlamları olabilir.
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Örneğin geyik bazı bölgelerde şamanları cennete götüren ilahi hayvanlar olarak kabul ediliyor. Bu da maskeyi takan kişinin dini veya manevi bir lider olduğu anlamına gelebilir.
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Öte yandan kaplan maskesi Güney Kore'nin simgelerinden biri olarak görülen Sibirya kaplanına atıf içeriyor ve muhtemelen bir siyasetçiye ait.
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