Squid Game’in gerçeğiyle ilgili korkunç iddia

Kazanan kişinin 4,56 milyon dolar alacağı yarışmada yer alan ismi açıklanmayan bir yarışmacı, "Hipotermi başlasa bile, insanlar mümkün olduğu kadar uzun süre kalmaya istekliydi çünkü ucunda çok fazla para var. Pek çoğu hareket etmemeye kararlıydı, bu yüzden orada çok uzun süre durdular. Milyoner olacaklarını düşünerek gelenler oldu ama gözyaşları içinde ayrıldılar" dedi.