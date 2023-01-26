Squid Game’in gerçeğiyle ilgili korkunç iddia
Netflix'te yayınlandıktan sonra izlenme rekorları kıran Squid Game dizisinin gerçeğinin yapılması açıklandıktan sonra çekimler devam ederken oyunlarda bir kişinin ağır bir şekilde yaralandığına dair iddia gündeme bomba gibi düştü.
İngiltere’de bulunan bir stüdyoda çekimleri devam eden ‘Squid Game: The Challenge’ isimli programda yer alan 456 yarışmacıdan biri İngiliz basınından Sun’a verdiği demeçte, yarışmada koşulların çok kötü olduğunu ve birden fazla kişinin tıbbi yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Kazanan kişinin 4,56 milyon dolar alacağı yarışmada yer alan ismi açıklanmayan bir yarışmacı, "Hipotermi başlasa bile, insanlar mümkün olduğu kadar uzun süre kalmaya istekliydi çünkü ucunda çok fazla para var. Pek çoğu hareket etmemeye kararlıydı, bu yüzden orada çok uzun süre durdular. Milyoner olacaklarını düşünerek gelenler oldu ama gözyaşları içinde ayrıldılar" dedi.
Yeşil ışıkta hızlı koşmayı ve ışık kırmızıya döndüğünde tamamen hareketsiz ve sessiz durmaktan oluşan ‘Kırmızı Işık, Yeşil Işık’ isimli bir oyunla ilgili konuşan yarışmacı, “Savaş alanı gibiydi. İnsanlar sağlık görevlileri tarafından götürülüyordu ama biz bir şey söyleyemedik. Konuşursan, yarışmanın dışında kalırsın. Birinin 'doktor' diye bağırdığını duyabilirsin” diye ekledi.
İddiaların basına yansımasından sonra açıklama yapan Netflix’ten bir sözcü, üç kişinin "hafif tıbbi durumlar" nedeniyle tedavi edildiğini, sağlık görevlilerinin her zaman sette olduğunu ve "tüm uygun güvenlik prosedürlerini uyguladıklarını" söyledi.