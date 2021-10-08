Squid Game’in ikinci sezonu olacak mı? Yönetmeni açıkladı
Netflix ekranlarında kısa süre içinde en çok izlenen yapımlar listesinde zirveye yerleşen ‘Squid Game‘in yönetmeni ve senaristi Hwang Dong-hyuk, dizinin kendisi için ne anlama geldiğini, yaşadığı zorlukları ve ikinci sezona dair düşüncelerini anlattı.
İzlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı dizide 38 milyon dolarlık ödülü kazanmak için ölümüne yarışan çaresiz insanların mücadelesi anlatılıyor. Dizide borç batağındaki karakterler çocuk oyunları oynayarak ödülü kazanmaya çalışıyor.
Eylül ayında gösterime giren dizi Netflix’in en çok izlenen yapımı olma yolunda ilerliyor. Şimdiden ABD dahil 90 ülkede birinci sırada.
CNN’e konuşan Dong-hyuk bu oyunların Güney Kore’de geçen çocukluğunun bir parçası olduğunu anlatıyor: “Hepimiz zamanında bu basit ve çocukça oyunları oynamışızdır.”
Yönetmenin çocukken oynadığı oyunlar arasında diziye adını veren ‘kalamar oyunu‘ da var. Saldırganların belli belirsiz kalamar şeklindeki bir alana doğru ilerlediği ve diğerlerinin onları durdurmaya çalıştığı oyun için Dong-hyuk “Fiziksel olarak çok zorlayıcıydı ve bu yüzden her oynadığımızda biri sakatlanıyor, kıyafetleri yırtılıyor ya da ağlıyordu. Her zaman günün son oyunu olurdu” diyor.