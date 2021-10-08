Squid Game’in ikinci sezonu olacak mı? Yönetmeni açıkladı

Yönetmenin çocukken oynadığı oyunlar arasında diziye adını veren ‘kalamar oyunu‘ da var. Saldırganların belli belirsiz kalamar şeklindeki bir alana doğru ilerlediği ve diğerlerinin onları durdurmaya çalıştığı oyun için Dong-hyuk “Fiziksel olarak çok zorlayıcıydı ve bu yüzden her oynadığımızda biri sakatlanıyor, kıyafetleri yırtılıyor ya da ağlıyordu. Her zaman günün son oyunu olurdu” diyor.